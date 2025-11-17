希望退職、追い出し部屋、非正規雇用の拡大――平成以降の経営・雇用改革は、コスト削減を名目に中高年の排除を進めてきた。その風潮は「働かないおじさん」というレッテルを生み、社会全体がそれを許容する空気までも作り出した。だが、問題は個人ではなく、冷酷な経営思想にあるのではないか。【画像】リストラ予備軍として企業が「追い出し部屋」と呼ばれる部署を作るケースも新刊『「老害」と呼ばれたくない私