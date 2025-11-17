11月18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が17日、都内で前日練習を実施。冒頭の15分のみが公開された。21歳のMF北野颯太が体調不良でホテルで静養となり、トレーニングを欠席。そのほかの25人が参加した。14日のガーナ戦に２−０で快勝したチームは、ボリビア戦で３連勝を目指す。取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日