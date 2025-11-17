１１月１７日の北海道内は強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に荒れた天気となっています。気象予報士の上原さんに今後の見通しを伝えてもらいます。この後、道内広い範囲で雪と風に注意・警戒が必要です。あすにかけて大雪・吹雪となるところもありそうです。気温も大きく下がりそうですね。この後の雪雲の予想です。北海道の北で低気圧が急速に発達をしていて、風がとにかく今強まっています。日本海側を中心に風が強まっていま