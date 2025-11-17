コスパ抜群の厚揚げにツナマヨをたっぷり詰めてこんがり焼けば、ボリューム満点のメインおかずに。カレーの香りがふわっと広がり、こどもウケもばっちりです。 おいしさも手軽さも相まって、きっとリピートしたくなります♪『厚揚げのツナカレーマヨ詰め』のレシピ材料（2人分）厚揚げ……2枚（約300g） ツナ缶詰（70g入り）……1缶 サラダ菜の葉……4枚 〈A〉 マヨネーズ……大さじ1 カレー粉……小さじ1 塩……少々 粗びき