お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが、17日までに自身のXを更新。新たな“愛車”を公開した。【写真あり】お見送り芸人しんいちが購入した、28年前のホンダ“名車”購入しんいちは「CRM250AR買いました！！！」と報告。新たな愛車とのさまざまなポーズを取った喜びの写真を公開し、「近々、動画上がります！！！」「オフ車、2台持ちです」と伝えた。ホンダ『CRM250AR』は、1997年に登場したオフロードモデル。98年にマイナー