日本プロサッカー選手会の臨時総会後、記者会見する吉田麻也会長＝17日、東京都内日本プロサッカー選手会は17日、東京都内での臨時総会で選手の肖像権活用について議論し、吉田麻也会長（米ギャラクシー）は「例えばユーチューブでチャンネルを持つことが許可されるかどうか、クラブによって活動の自由度にばらつきがある。時代の変化とともに（契約書も）改訂されるべきだ」と訴えた。日本協会が定めるプロ契約書では、選手が