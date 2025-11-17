ジャイアンツタウンスタジアム（稲城市）で１６日、野球やソフトボールの基本的な動作を楽しく覚えることができるプログラム「ＡＳＯＢＡＬＬ」（あそボール）の体験会が行われた。野球振興に取り組む一般財団法人「球心会」と日本ソフトボール協会がサブグラウンドで開催。未就学児や小学生６３人が参加し、元女子ソフト日本代表監督の宇津木妙子さんや巨人女子チームの選手らに教わりながら、軟らかいボールを投げたりバット