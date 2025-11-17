巨人・浅野翔吾外野手（２０）が１７日、自身がＰＲサポーターを務める東京・稲城市にある稲城第一小を訪問し、プロ４年目を迎える来季の飛躍を誓った。この日は、小学４年生８０人と質問コーナーやキャッチボールなどでふれあった浅野。質問コーナーで憧れの選手を問われると「ジャイアンツの岡本和真選手と坂本勇人選手。同じ高校卒業で活躍している。自分もそこに続けるように頑張りたい」と話した。今季は不振や故障の影