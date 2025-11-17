東京市場まとめ 1.概況 日経平均は94円安の50,282円と続落して寄付きました。先週末の米国市場は、FRB（米連邦準備制度理事会）の追加利下げ観測が後退したことが株式市場の重荷となり、ダウ平均やS＆P500株価指数が下落し、日本市場も売りが優勢でのスタートとなりました。朝方は下げ幅を拡大し、節目の5万円台を割り込むと9時16分に530円安の49,845円をつけ、本日の安値を更新しました。その後は押し目買いも入り、持ち