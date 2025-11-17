中国外務省の報道官は17日夕方の会見で、今週末に南アフリカで行われるG20サミットで李強（り・きょう）首相が高市首相と会談する予定はない、と述べました。また報道官は、高市首相の発言が日中関係の政治的基盤に深刻な打撃を与えたと強調した上で、「誤った発言を撤回すべきだ」と重ねて述べました。日中関係が急速に悪化する中、G20の場で中国側と高いレベルで協議し、事態打開につながるのか注目されていました。