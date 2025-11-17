あす、北日本～東日本、西日本にかけては、上空に流れ込む強い寒気の影響で、雪が降る予想です。 【写真を見る】高速道路｢冬用タイヤの装着」呼びかけ あすにかけて雪予想 中央道・東海北陸道・長野道など一部区間【降雪予想詳しく】 ネクスコ中日本は、降雪が予想されている以下の高速道路区間で「冬用タイヤ」の装着、「タイヤチェーン」の携行などを呼び掛けています。 【長野道】岡谷JCT～安曇野IC18