第２子妊娠を発表した、お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（５２）の妻でモデルの蜂谷晏海（はちや・あみ、３３）がマタニティーフォトを公開し、話題になっている。１７日にインスタグラムで「レタッチをお願いしていたデータが届いた数年経ってここにいたんだよ〜ってお話するの、楽しみだな」とつづると、マタニティーフォトを披露。デコルテが全開になった黒い衣装でのショットや、真っ白な衣装姿をシェアした。