サッカー日本代表が１７日、国際親善試合ボリビア戦（１８日・国立）に向けて前日練習を行った。公開された冒頭の練習にＭＦ北野颯太の姿はなく、その後、体調不良でホテルで静養していることがアナウンスされた。今回が代表初招集だった北野は、１４日のガーナ戦で２―０の後半３１分から途中出場し、代表デビューを飾っていた。