音楽ユニット「Ｓｕｐｅｒｆｌｙ」の越智志帆が、１６日深夜放送の「ＥＩＧＨＴ―ＪＡＭ」（テレビ朝日系）に出演。この日は過去に出演したアーティストの未公開映像が放送され、越智は感情に込めた思いを語った。越智は、声がコンプレクスだったという。「地声がすごい嫌いでした。話し声もすごい嫌い」というが、「幼馴染から『志帆ちゃんの話し声好きなんだよね』って言ってもらえったことがあって、それでいいんだって」と