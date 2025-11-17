お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務める『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。11月17日（月）の放送では、軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏が登場、今、世界中に蔓延している陰謀論について解説した。 大竹まこと「はい、ようこそいらっしゃいました。今回、黒井文太郎さんが小泉悠さんと書かれた御本は『国際情勢を読み解く技術』（宝島社）。国際情