鹿児島県薩摩川内市の国道で16日夜、パトカーに追跡されていたバイクが軽乗用車と衝突しました。バイクの運転手はその場から立ち去り、警察が行方を捜しています。 薩摩川内警察署によりますと、16日午後10時すぎ、薩摩川内市御陵下町の国道3号の交差点で、バイクが赤信号を無視して直進し左から走ってきた軽乗用車と衝突しました。 軽乗用車を運転していた薩摩川内市の84歳の男性にけがはありませんでした。 事故の直前