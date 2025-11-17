「ゴルフ場会員権ビジネスの草分け」の佐川八重子さんが亡くなった。佐川さんは1970年（昭和45年）、26歳で会員権ビジネスを創業。戦後25年が経ち、高度成長期の真っ只中で、ゴルフ人口も増加、社交の場としても注目された時期である。 しかし、当時の会員権ビジネスは社会的にそれほど認められた存在ではなかったが、佐川さんは誠実に、丁寧をモットーに、顧客重視の事業を実践し、桜ゴルフの存在感を高めてこられた。