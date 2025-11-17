明日18日は日本付近の上空に、寒気が流れ込みます。北海道から九州にかけて師走並みの寒さのところが多くなりそうです。今日との気温の変化が かなり大きくなります。体調管理にご注意ください。明日18日は師走並みの寒さに明日18日の日中は各地で気温が上がりにくいです。札幌市では最高気温は1℃の予想。また北海道では内陸部を中心に、日中0℃に届かない「真冬日」になるところも多くなりそうです。路面の凍結にご注意ください