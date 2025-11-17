歯や口の健康に関心を持ってもらおうと、鹿児島市で健康講座が開かれました。 「市民のための歯科健康講座」では、80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという「8020運動」を達成した88人が表彰されました。 (80歳で27本 谷口渓山さん※)「少なくとも100歳までは、歯を大事にしながら健康で有意義な人生を過ごせるように頑張っていきたい」 ※渓山の「渓」は旧字体 講座では、よく噛むことが脳の老化防止につながることや