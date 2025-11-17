厨二感あふれる「伏魔殿」という漢字。 自分で漫画やゲームを作ったとしたら、ラスボスが潜んでいるお城の名前として即採用します！ 味方によってはそんな少し恥ずかしい気もする「伏魔殿」ですが、読み方はおろか意味を知っていますか？？ 知らないと、それこそ恥ずかしいので要注意！ 「伏魔殿」の読み方のヒントはコレ！ ヒント①「〇〇〇〇ん」の５字です。 ヒント②「殿」の字は「でん」と読みます