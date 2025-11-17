マスカットスタジアム補助球場倉敷市中庄16日 神宮大会に負けない熱量は岡山でも！岡山県の50以上の高校から代表で選ばれた2年生球児たちが倉敷市の球場に集まりました。 岡山県の高校野球全体のレベルアップを目指して2024年に始まった選抜交流試合です。 （玉野光南／田野昌平 監督）「プロ野球のオールスターではないですけど、技術的なことの話をしたり、体力面、どんなトレーニングを