ドル円１５４．７５近辺、ユーロドル１．１６０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は154.75近辺、ユーロドルは1.1605近辺での推移。いずれも先週末比でドル高水準に位置している。本日これまでのレンジは、ドル円が154.42から154.81まで、ユーロドルが1.1595から1.1625までとなっている。 USD/JPY154.74EUR/USD1.1608