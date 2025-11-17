１７日の東京株式市場は前週末の欧州株全面安や米国株市場でＮＹダウが続落したことなどを受け、リスク回避目的の売りが優勢となった。ただ、日経平均は朝方に大きく下押したものの、その後は下げ渋る展開となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比５２円６２銭安の５万０３２３円９１銭と続落。プライム市場の売買高概算は２３億８５４７万株、売買代金概算は６兆１８７３億円。値上がり銘柄数は６１８、対して値下がり