秋が深くなると美術館や個展などを訪ねてみたくなるのはなぜだろうか。水墨画、漆塗り、写真、洋裁……。ものをつくる人々の姿に触れて、芸術を堪能できる映画は数多い。映画解説者の稲森浩介氏が解説する。＊＊＊【写真】ものづくりに挑む姿も魅力的…繊細な演技を見せた女優たち若手女優No.1、清原果耶の水墨画〇「線は、僕を描く」（2022年）水墨画といえば、雪舟、長谷川等伯、俵屋宗達などを思い浮かべる。その水墨画の