メインシナリオ・・・7日の安値0.5606ドルから切り返しており、短期のトレンドは上向きとなっている。14日に3日以来の高値水準となる0.5691ドルまで一時上昇しており、一目均衡表の基準線の0.5704ドルを上抜けば、10月31日の高値0.5745ドルを試す可能性がある。さらに上昇するようなら、10月29日の高値0.5802ドルや10月9日の高値0.5806ドルが上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、7日の安値0.5606ドルを維持できず、直