メインシナリオ…もみ合いながらも上昇基調で推移している。陽線引けする日が多く、21日線を上抜いた後も底堅く推移しており、一段と上値を追う展開が見込まれる。その場合は、10月27日の高値204.24が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、205円の節目、10月8日の高値205.32、2024年7月16日の高値205.79、2024年7月11日の高値208.11などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、11月14日の安値202.35、