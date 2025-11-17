大阪・関西万博キャッシュレス決済手段別の割合日本国際博覧会協会（万博協会）は17日、現金を取り扱わずキャッシュレス決済に限った会場運営の検証結果を公表した。利用者の満足度は9割を超え、店舗側は決済関連の作業時間が10分の1程度に効率化できたと分析。国内のキャッシュレス推進に向けて、レガシー（遺産）となる成果を上げたと総括した。決済手段の金額ベースの比率はクレジットカードが47.1％と最も高く、PayPay（