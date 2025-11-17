©M-1グランプリ事務局 12月21日(日)に決勝戦を迎える「M-1グランプリ2025」は、ついに11月17日(月)から、東京と大阪で準々決勝を開催！今年の準々決勝には134組が出場し、ハイレベルな熱戦が繰り広げられることは必至だ。この134組から、12月4日(木)の準決勝へ駒を進める30組の漫才師はいったいどんな顔ぶれに！？準決勝進出者は11月20日(木)午後8時頃から、TVerにて発表！ ぜひご注目を！ また、惜しくも準々決勝で敗