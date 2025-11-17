育児放棄で保護された女の子。初対面の施設職員が挨拶すると？保護者が来ていない？ 入学説明会にひとりでいる子が気になって／放置子の面倒を見るのは誰ですか？（1）児童養護施設の新米職員・咲倉あさひは、グループホーム「すみれの家」のスタッフとして働くことに。「すみれの家」は住宅地に佇む、ごく普通の一軒家。そこには、年齢や性格、境遇が異なる5人の女の子が本当の家族のように暮らしています。ドキドキしながら初出