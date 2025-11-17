俳優の高岡蒼佑（43）が17日、X（旧ツイッター）を更新。日本のネット上で活躍する外国出身インフルエンサーらによる移民問題等をめぐる発信に私見を述べた。現在、SNS上では高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に端を発した中国との外交問題などについてさまざまな意見が飛び交っている。高岡は「日本の現状とか未来とか、子どもたちの事とか自分なりに色々心配してるんだけど、隣国に対して"敵国"とかいう人、ちょっと怖いかも。