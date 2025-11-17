18Æü¤Î¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬17Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¸ø¼°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¡¢¸½ºßÌµ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëDFÉÚ°Â·òÍÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤ÀWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸õÊä¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£24Ç¯6·î¤òºÇ¸å¤ËÂåÉ½¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÚ°Â¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯10·î5Æü¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤âºÆÎ¥Ã¦¡£º£Ç¯2·î¤Ë±¦É¨¤ÎºÆ¼ê½Ñ¤ò