「東京ばな奈」とディズニーがコラボレートしたスイーツショップ『Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈』が、「ズートピア/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」と新作オリジナルグッズを販売する。JR東京駅店では2025年11月14日から先行販売、公式通販では11月17日から、東京駅一番街内の『東京ばな奈s』や羽田空港などでは11月19日から販売をスタートする。※すべて価格は税込みアカデミー賞も受賞したディズニー映画の続編に期