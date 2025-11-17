キャライノベイトが展開する、日本各地の魅力的な「農産物」×「香り」のモノづくりを通じて売上の2%を各地域に還元するWANOWAシリーズより、日本各地の農産物でつくられたマルチバームが発売されます。天然オリーブオイルをベースにたっぷり使用した、顔（※1）・体・手・髪に使うことができる保湿力の高いマルチバームで、オレイン酸（※2）を豊富に含み、肌に馴染みやすく、しっとりとした上質なうるおいを保ちます。（※1）唇