北海道留萌市など日本海側北部では強風が吹いていますが、夕方からは雪も降り始めて、１１月１８日にかけて強風や大雪にも注意・警戒が必要になります。留萌市から中継です。留萌市に来ています。非常に風が強く、指先もかじかんで非常に寒いです。海を見ても波が高く、白波が確認でき、雲も厚く垂れ込めています。昼過ぎに留萌市に入ったのですが、だんだんと風が強まり、その風のせいか、マチを歩く人の姿もまばらでした。留萌で