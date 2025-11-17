北海道・俱知安警察署は2025年11月17日午前11時ごろ、作業車を運転して、土砂をくぼみに入れる作業をしていた40代の男性が死亡する事故があったと発表しました。事故があったのは、ニセコ町桂台にある砂利会社の敷地内です。警察によりますと、男性は荷台に積んだ土砂を深さ約100メートルのくぼみにいれる作業中、何らかの理由で作業車ごとくぼみに転落したということです。男性は心肺停止の状態で病院に搬送され、そ