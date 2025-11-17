サッカー日本代表は18日に東京・国立競技場で国際親善試合ボリビア戦に臨む。17日は試合会場で公式練習を行い、冒頭の一部を報道陣に公開した。25選手が参加し、円陣を組んだ後にジョギングやロンド(鳥かご)などで調整。初招集のMF北野は体調不良のため参加せず、宿舎で療養した。▽日本代表メンバー。☆印は初招集【GK】早川友基（鹿島）、☆小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、野澤大志ブランドン（アントワープ）【