北海道内では１１月もクマの出没が相次いでいますが、道では１７日に対策会議を開き、先日発表された国の「クマ被害対策パッケージ」を円滑に進められるように関係機関と情報交換しました。苫前町小川地区に設置された無人カメラの映像です。１１月１２日未明にカメラに映ったのは大きなクマ。辺りをウロウロしていたと思ったら…およそ３００キロある箱わなを押してひっくり返していました。地元猟友会によると、このクマは