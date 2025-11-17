最近、ふと「なんか流れが変わってきた気がする…」と感じたことはありませんか？実はその感覚、ただの気のせいではなく“恋愛運が上がっているサイン”かも。恋が動き出す前には、日常のちょっとした変化が必ず訪れるものです。そこで今回は、恋愛運が急上昇中に見られる「サイン」を紹介します。予定が自然と埋まり始める気づけば「最近、予定が増えてるな」と感じたら、それは恋愛運アップのサイン。恋が動くときは、人間関係全