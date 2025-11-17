津波警報を受け、避難者らの車で混雑する宮城県石巻市の日和山公園周辺＝7月7月のロシア・カムチャツカ半島沖地震で津波警報が出た宮城県の沿岸部で、避難した人のうち警報や避難指示から15分以内に避難を始めた人が40％に満たなかったことが17日、県のアンケートで分かった。ハザードマップや避難先の確認などの備えを呼びかけている。調査は8〜9月、県沿岸部15市町の住民に行い、4183件の回答があった。避難した人は25.5％。