政府は、近く策定する経済対策に盛り込む冬の電気・ガス料金補助について、2025年夏の実施分以上に引き上げて実施する方向だ。1〜3月の使用分を補助し、暖房器具を使う頻度が増える1〜2月分で重点的支援を行う。「これまでより金額を上げて」高市首相は、14日の参院予算委員会で、「寒さの厳しい冬の間、深堀りした支援を行う」として、「これまでよりちょっと金額を上げて支援する」と表明した。政府による電気・ガス料金の補助は