【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの辻希美が11月16日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのお食い初めショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】5児のママタレ「私が作ったご飯」第5子のお食い初めショット公開◆辻希美、第5子・夢空ちゃんのお食い初めショット公開辻は「今日は夢空のお食い初め（100日お祝い）をしました」とつづり、鯛やお祝い膳、ケーキが並んだ華やかなテーブルを夫でタレント