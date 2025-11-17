近畿地方では、明日18日〜19日(水)にかけては冬の空気に入れ替わり、ぐっと寒くなるでしょう。お出かけは冬の装いで。また、標高の高い山では雪が降り、中国山地や紀伊山地ではうっすら雪が積もる可能性があります。積雪や路面の凍結による交通への影響に注意が必要です。ぽかぽか陽気から一転、明日18日は一気に冬の寒さに今日17日の午後に寒冷前線が通過したあと、明日18日にかけて日本付近は冬型の気圧配置に変わるでしょう。上