「好き」と言われたわけじゃないのに、なんとなく伝わってくる。そんな風に男性の好意や恋心が“空気”のように伝わってきたことありませんか？男性は本命の女性に対して、男性は言葉より先に“行動”で気持ちを表すもの。そこで今回は、そんな男性が本命の女性にだけ見せる「無意識の行動」を紹介します。何気なく“視線”が合う瞬間が多い好きな人を無意識に目で追うのは、男女共通の心理。あなたがふと顔を上げたとき、いつも彼