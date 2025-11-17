マルサンアイは11月10日、本社で25年9月期の連結決算について説明した。みそ事業の縮小で17年ぶりに売上高が減少。構造改革で収益性は改善したが、豆乳の生産強化や新事業の設備投資に加え、販管費の増加で減益だった。2年間の構造改革はほぼ完了したとして、26年度から「成長進化」へ転換を進める考え。主力の豆乳事業は25年9月期246億7700万円で前年比5.3％増と堅調を維持したが、生産能力は限界に近づいている。今後の生産