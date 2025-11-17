ＪＲＡは１１月１７日、ウインズ京都（京都市東山区大和大路通り四条下ル４丁目小松町１）が設備等の老朽化に伴う整備工事を行うため、営業を休止すると発表した。営業休止期間は２０２６年６月６日から２０２７年末頃まで（工事の進行によって変更の場合あり）を予定しており、各種設備の更新とお客様エリアの美装化が行われる。