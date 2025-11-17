ローソンは11月18日から2週間、人気企画「盛りすぎチャレンジ」を緊急開催する。続く物価高で消費マインドが落ち込む中、「いまこそ支持されている企画でワクワクを届けたい」（友永伸宏理事執行役員商品本部統括部長兼商品コンセプト部長）と、過去の実施回で反響の大きかった11品を対象に、具材や重量を通常比50％増量して発売する。「盛りすぎチャレンジ」は2023年2月に開始し、今回で6回目。直近6月は過去最大の41品を対象に実