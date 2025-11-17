東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2026年度（2026年4月〜2027年3月）のスケジュールが発表されました！ 東京ディズニーシーでは、2026年に開園25周年を迎え、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。このほか、両パークで魅力的なスペシャルイベントやプログラムが展開されます。 東京ディズニーランド／東京ディズニーシー 2026年度スケジュール