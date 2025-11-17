天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが、公式訪問先・ラオスに向かうため羽田空港を出発されました。初めての海外公務です。【写真を見る】愛子さま 初めての海外公務へラオス公式訪問に出発笑顔で手を振り、飛行機に愛子さまは午前11時ごろ、羽田空港で見送りの宮内庁幹部らに「精一杯頑張ってきます」と応え、笑顔で手を振り、飛行機に乗り込まれました。きょう夜、ラオスの首都・ビエンチャンに到着し、22日朝に帰国される