17日午前8時25分ごろ、千葉県船橋市芝山6丁目の一戸建て住宅の建築現場で「朝出勤したら人が倒れているのを見つけた」と関係者から119番があった。船橋東署によると40代と60代の男性作業員の死亡を現場で確認した。署によると、1階には発動発電機があり、発見時は停止していたが、ガスの臭いが充満していたという。何らかの有害物質が発生したとみて詳しい状況を調べる。2人は2階の別の部屋で発見され、目立った外傷はなかった