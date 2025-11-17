元AKB48の歌手で俳優の河西智美さんが自身のインスタグラムを更新。長女の七五三をお祝いし、家族での神社参拝の様子を公開しました。 【写真を見る】【 河西智美 】娘の七五三家族ショットを公開「おばあちゃん達の愛情がつまったみんなの思い出のお着物」河西さんは、「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とコメントし、長女や、夫で新体操講師の小山圭太さんとの和装姿の家族写真を添えて投稿しました。